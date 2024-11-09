Вода из-под крана в домах Челябинска может позеленеть

Что делать, если это случилось

В Челябинске 11 и 12 ноября теплосети проверят на наличие повреждений с помощью зеленого красителя. Проверки пройдут в пяти районах города. В пресс-службе компании «УСТЭК» челябинцам рассказали, что делать, если на улице они увидели лужу зеленого цвета или горячая вода из-под крана вдруг позеленела.

Проверки теплосетей пройдут в Центральном, Калининском, Курчатовском, Тракторозаводском и Металлургическом районах. Безопасный для человека краситель добавят в воду, которая поступает в батареи во время отопительного сезона. Если на сетях есть повреждения, то выступающая на поверхность зеленая вода сразу же даст знать о них. Тех, кто увидит на улице зеленые лужи, просят сообщить о месте протечке по телефону 246-40-00.

Если же зеленая вода пошла из-под крана, значит, установленный в доме бойлер неисправен, и водопроводная вода смешивается с водой, предназначенной для отопления. В этом случае необходимо позвонить в управляющую компанию.