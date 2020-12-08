Во вторник в Челябинской области потеплеет до -1 градуса

Осадков синоптики не прогнозируют.

В Челябинскую область постепенно возвращается потепление. Сегодня, 7 декабря, синоптики прогнозируют до −1 градуса. Подробнее о погоде во вторник рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области ожидается −7, −12 градусов, при прояснении до −13, −18 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до −1, −6 градусов, в низинах — до −10 градусов. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске утром столбики термометров опустятся до −9, −11 градусов. Днём воздух прогреется до −3, −5 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

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