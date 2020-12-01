Во вторник в Челябинской области похолодает до -27 градусов

Осадков синоптики не прогнозируют.

В первый зимний день в Челябинской области похолодает до −27 градусов. Днём синоптики также прогнозируют довольно холодную погоду. Подробнее рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области ожидается до −17, −22 градусов. При прояснении — до −27 градусов. Днём столбики термометров покажут −9, −14 градусов, в низинах — до −17 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туманы, на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый до 5 метров в секунду.

В Челябинске утром ожидается до −20, −22 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до −12, −14 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый до 5 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает читателям позитивного и успешного дня!