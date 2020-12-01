Во вторник утром Челябинск сковали семибалльные пробки

Рассказываем, где сейчас труднее всего проехать.

Несмотря на то что на часах уже десятый час, в Челябинске — семибалльные пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение особенно затруднено на проспектах Ленина и Победы, улицах Труда, Братьев Кашириных и Доватора.

«Отрезок в 300—400 метров не можем преодолеть уже около 15 минут!»— жалуется один из читателей «Первого областного».

На момент публикации материала проехать труднее всего по проспекту Ленина на отрезке от улицы 3-го Интернационала до Елькина, к тому же там уже с утра зафиксировано три ДТП. Движение по Труда «стоит» от «Уральской молнии» до улицы Северо-Крымской. На Свердловском проспекте также зафиксировано ДТП, движение затруднено на участке от улицы Труда до Комсомольского проспекта. Там, кстати, тоже небольшая пробка в районе улицы Сетевой.

Также пробки наблюдаются на улицах Салютная, Героев Танкограда, Худякова, Учебная и на Университетской набережной.

Редакция «Первого областного» желает водителям удачи на дорогах и напоминает о необходимости соблюдения ПДД.