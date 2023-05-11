Во всех районах Челябинска начали косить траву на газонах

Уборка в городе проводится силами нескольких сотен рабочих и техники

В областном центре содержание улично-дорожной сети дополнилось кошением травы на газонах. Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, подрядчики, отвечающие за уборку челябинских улиц, работают и днем, и ночью. В четверг, 11 мая, проводится очистка дорожного покрытия, тротуаров и прилотковой части дорог. Также приводят в порядок остановки общественного транспорта и продолжают проводить ямочный ремонт.

«Подрядные организации комитета дорожного хозяйства приступили к кошению травы на газонах в границах улично-дорожной сети города Челябинска. Данные работы проводятся для улучшения состояния травы, она становится гуще и устойчивее к сорнякам, меньше сохнет и выглядит более привлекательно», — пояснили в КДХ Челябинска.





Минувшей ночью на улицах работали 169 дорожных рабочих и 116 единиц техники. Днем на уборку вышли 591 дорожный рабочий и 162 единицы техники. Перечисленные выше виды работ производят во всех внутригородских районах Челябинска.

Недавно в регионе завершились массовые субботники. После этого социальные сети наполнились жалобами из разных южноуральских территорий на переполненные баки с мусором. В проблеме разбирались журналисты Первого областного информагентства.