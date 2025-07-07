Во всех районах Челябинска до конца 2025 года появятся кризисные центры для участников СВО

В августе он откроется в Ленинском районе

В каждом районе Челябинска до конца 2025 года по поручению мэра Алексея Лошкина появятся кризисные центры для участников СВО и их семей. Пилотный уже работает в областной столице на улице Красной, а в августе такой центр откроется в Ленинском районе, передает корреспондент ИА «Первое областное» с аппаратного совещания в городской администрации.

В данный момент подбираются подходящие помещения и проводится ремонт.

«По моему поручению в каждом районе до конца года должны появиться кризисные центры психологической помощи, реабилитации для участников специальной военной операции и их семей. В настоящее время идет работа по приобретению помещений, ремонты. Параллельно идет подбор и подготовка персонала», — сообщил глава города Алексей Лошкин.

Участники СВО и их семьи на Южном Урале получают обширную поддержку. В нее входит реабилитация, социальная адаптация, помощь в решении различных вопросов и трудоустройство. Ранее писали, где в регионе участники СВО могут воспользоваться комплексными медицинскими услугами.