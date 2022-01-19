Во все колокола: в поселке Южного Урала школьники стали звонарями местного храма

Впервые за долгие десятилетия жители услышали колокольный звон

В поселке Мордвиновка Увельского района праздник Крещения Господня жители впервые за многие десятилетия встретили под звон колоколов. На утреннюю службу в местный храм, который был восстановлен после практически столетнего запустения, селян приглашали первые в поселке звонари, которыми стали местные школьники.

Девятиклассники Ксения Рябикова и Яков Колабкий вместе с директором сельской школы Василием Агеевым учились звонарному искусству меньше года, с тех пор, когда в марте 2021-го в восстанавливаемом храме появились восемь колоколов. О том, как школьники пошли учиться играть на колоколах, информагентству «Первое областное» рассказал директор школы поселка Мордвиновка Василий Агеев.

Храм в поселке Мордвиновка в честь святого архистратига Михаила возродился спустя почти век забвения. Его построили в 1887 году на народные средства. Здание возвели по проекту знаменитого архитектора Константина Тона, который также является автором храма Христа Спасителя в Москве. Во внутреннем оформлении сельской церкви участвовал Иоанн Кронштадтский.

В начале прошлого века при храме была организована церковно-приходская школа. А затем, в советский период истории, мордвиновский храм, как и многие другие религиозные сооружения в нашей стране, закрыли. С 1936 года здесь располагались сельский клуб и библиотека. В 1990 году сильный пожар практически полностью уничтожил здание.

Возрождение храма началось в 2019 году. К тому моменту здание было заброшено, сохранились лишь его каркас и три цветных изображения в приделе церкви.

«Когда в марте 2021 года в храм привезли восемь колоколов, звонарей в поселке, конечно, не было. Тогда к нам пригласили звонаря из Челябинска Андрея Курбатова. Он привез свою звонницу — небольшой тренажер для освоения азов», — рассказывает Василий Агеев.

Местная школа, куда и поставили звонницу из Челябинска, — небольшая, здесь учатся всего 37 детей. Большинство из них и решило попытать счастья в колокольном искусстве. Но постепенно некоторые подростки потеряли интерес, осталось лишь двое девятиклассников – Ксения Рябикова и Яков Колабкий.

«У меня не сразу все получалось. Но я продолжала ходить в кружок. А потом как-то влилась, и родители меня поддерживали. Звонарное дело — это как игра на музыкальных инструментах, надо учиться, чтобы зазвучала красивая мелодия»,— говорит Ксения.

Девочка признается, что на колокольне храма, когда возвышаешься над всей мирской жизнью, под звон испытываешь счастье. Теперь Ксения освоила несколько видов игры и звонарное дело стало ее хобби.

Второй, кто стал звонарем из всего набора, — Яков Колабкий. Они с Ксенией и Василием Сергеевичем звонят во все колокола по выходным и церковным праздникам. На Крещение Яков на колокольню не вышел — простудился.

«На колокольне заниматься нет возможности: минут через 10—15 ветер пронизывает, особенно сейчас зимой. Звонницу из школы мы вернули в Челябинск, у нас остался деревянный тренажер, но на нем учиться неудобно. Будем придумывать, как нам приобрести свою звонницу для учебы», — говорит Василий Агеев.

В планах у директора — освоить новые виды игры. А пока мордвиновцы, услышав знакомые звуки, благодарят его и за то, что имеют возможность стать свидетелями возрождения не только храма, но и старинного звонарного искусства.