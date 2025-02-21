Во время обстрела орали песню «Любэ»: челябинец рассказал о музыкальных буднях на СВО

Новыми подробностями службы поделился ветеран Сергей Бормотов

Знакомим читателей с еще одним участником концерта «Свои песни». Сегодня наш герой — ветеран СВО Сергей Бормотов, позывной «Танцор».

Добровольцем Сергей ушел на фронт в 2022 году, попал в 31-ю десантно-штурмовую бригаду. После обучения и боевого слаживания отправлен на линию боевого соприкосновения с противником. За восемь месяцев службы Сергей с боями прошел все четыре присоединенные российские территории. Награжден орденом Святого Георгия. В 2023 году уволен из рядов вооруженных сил РФ по достижению предельного возрастаю.

«Действительно, я прошел все территории: Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон. В октябре 2022 года мы обороняли Херсон, были на том берегу реки. Занимались обеспечением безопасности проведения референдума. Гораздо позже я встретился в Москве с главой Херсонской области, он долго меня благодарил: „Только благодаря вам, ребята, мы успели эвакуировать город Херсон!“ Могу ответить, что мы очень старались», — рассказывает Сергей Бормотов.

Бесстрашие и героизм неизменно отличали наших бойцов, которым всегда приходилось вставать на защиту Отечества в самые сложные времена.





«Лето 2022 года отличалось максимально суровыми и жестокими боями. Против нас вышли реальные боевые подразделения, заточенные на войну. Нам достались закоренелые нацисты. Эти полки очень отличаются от насильно мобилизованных гражданских. Могу сказать, что среди противника звучало много иностранной речи. Польской, немецкой. Встречали даже македонцев. Не знаю как и откуда они туда попали», — вспоминает Сергей Бормотов.

На войне песня помогает не только строить и жить, но спасает в самых жутких ситуациях. В этом лично убедился Сергей Бормотов.

«Теперь я знаю, как появляются легенды и былины. Это было во время обороны Херсона. На нас противник вывел танки. Прямой наводкой танк работал прямо по нашим окопам. Мы сидели как можно глубже в своих окопах. Всякое на войне бывает, но, когда работает танк — это очень страшно. У меня с собой был допотопный радиоприемник, который ловил только одну радиостанцию. Там всегда крутили застольные или русские народные песни. И в момент танкового обстрела зазвучала „Выйду в поле с конем“ группы „Любэ“. Всегда спокойно относился к творчеству этой группы. Но тут я стал петь, даже орать эту песню. Я же танцор, поэтому могу только орать. Через 10 секунд подхватил Мурзик в соседнем окопе, потом Черный. Еще секунд через 10 вся рота десантников орала эту песню. Что удивительно: песня закончилась, мы закончили орать и закончился бой. Возможно, мы доорались до Господа Бога», — делится Сергей Бормотов.

Но самое замечательное случилось потом. В ноябре Сергею и его товарищам бойцы других подразделений с восторгом рассказывали легенду о том, как летом рота десантников ходила в атаку в тельниках и с песнями.

«Кстати, я даже учил десантников красиво ходить. У нас в отделении собрались молодые ребята, по 24-25 лет. А я самый возрастной оказался, мне было 49 лет на тот момент. И наш командир никак не мог взять в толк, почему я хожу всегда с прямой спиной. Даже если идем под тяжеленными рюкзаками. И вот когда мы возвращались с операций, я учил их ходить. Это комедия, конечно была. Но пацаны учились, пацаны старались. Была мечта, что, когда закончится война, они приедут в Челябинск во дворец пионеров учиться танцевать», — рассказывает о своих товарищах Сергей Бормотов.

После возвращения в гражданскую жизнь, Сергей продолжил работу в системе дополнительного образования. Сегодня Сергей Бормотов руководит детским танцевальным коллективом челябинского Дворца пионеров и школьников им. Крупской на Алом поле. Кроме того, Сергей — активный общественный деятель, проводит уроки мужества в образовательных организациях региона.





23 февраля можно увидеть Сергея Бормотова в телеконцерте «Свои песни». Трансляция концерта пройдет в сообществах Минкульта и Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий.

Возрастное ограничение 12+