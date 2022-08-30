Во сколько челябинцам обойдется организация рабочего места для школьника

Считаем, сколько стоят необходимая мебель и прочие мелочи

Впереди — начало нового учебного года. А это не только занятия в школе, но и домашние задания. Родителям важно обустроить рабочее место для школьника так, чтобы после проведения почти восьми часов за партой ему было комфортно делать уроки дома. Для этого стоит приобрести стол, компьютерное кресло, стеллаж для хранения книг и не забыть о важных мелочах, таких, как настольная лампа или органайзер. Эксперты «Авито» рассказали, во сколько обойдется организация рабочего места для школьника.

Один из основных предметов мебели — это стол. Сейчас среди покупателей особенно популярна модель «МФ Мастер Форсаж-2», которая в среднем стоит около семи тысяч рублей. Однако родители могут сэкономить почти половину, приобретая такой на платформе «Авито» в идеальном состоянии — в основном продавцы отдают его за четыре тысячи рублей.

Компьютерные стулья родители в основном покупают ортопедические, коленные или стулья-седло, чтобы не испортить своим детям осанку. В магазинах представлено множество моделей, средняя стоимость которых около шести тысяч рублей. На «Авито» новые кресла можно приобрести в среднем за 4120 рублей.

Настольная лампа — важный элемент в организации рабочего места школьника, ведь выполнять домашние задания нужно при хорошем освещении, чтобы не испортить зрение. В магазинах найти настольные лампы можно и за 500 рублей, и за несколько тысяч. Популярный сейчас светильник Camelion KD-008C продают в среднем за тысячу рублей, а на «Авито» его можно приобрести за 500 рублей. При этом некоторые пользователи платформы готовы отдать настольную лампу бесплатно.

«Минимальный комплект мебели для обустройства школьного пространства обойдется челябинцам в среднем в 9490 рублей. От 20 до 50% средств составит экономия при покупке учебной мебели на „Авито“ по сравнению с розницей»,— говорят эксперты платформы.

Но рабочее место школьника — это не только стол и кресло. Для хранения учебников и прочих книг детям необходимы стеллажи. На «Авито» можно приобрести их в среднем за 2540 рублей.

Для хранения тетрадей, канцелярских принадлежностей и других предметов отлично подойдет органайзер. В этом году их покупают на 65% чаще, чем в 2021 году, а средняя стоимость на платформе составляет 770 рублей.

«Россияне ищут на платформе разные варианты мебели: новое, б/у, на заказ, от частных лиц, от крупных или локальных компаний. При этом категория „Мебель и интерьер“ одна из лидирующих по числу новых предложений — в ней размещено 67% новых товаров. Сегодня в разделе мебели доступно почти шесть миллионов объявлений. Важно отметить, что в разделе родители могут найти и товары, которые отдают безвозмездно или по символической цене, например, от 1 до 100 рублей, что порой позволяет сэкономить до 100% бюджета, который был заложен на обустройство учебного уголка»,— прокомментировал руководитель категории «Строительство и мебель» в «Авито» Илья Адамский.

Так, минимальный набор мебели для учебы можно собрать на «Авито» всего за 905 рублей.