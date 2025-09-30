Во дворе челябинского лицея установили центрифугу и телескоп

Современную площадку оборудовали для учеников

Во дворе челябинского лицея № 95 построили современную детскую игровую площадку. На ней разместили малые архитектурные формы, направленные на понимание законов из разных научных предметных областей: есть прядильная машина, центрифуга, балансировочные столбы, звуковые трубы, телескоп и другое. Она получила название «Научная площадка», рассказали в администрации лицея.

Площадка была построена в рекордные сроки, за полтора месяца, и к началу учебного года уже была открыта для ребят.

«Это уникальный объект. Мы привезли изделия из Москвы. Такой площадки больше нет нигде в Челябинске. Для постройки мы сняли грунт, заасфальтировали и сделали двухуровневое покрытие из резиновой крошки высокого качества. Это суперсовременная игровая зона, абсолютно безопасная для детей», — рассказал директор компании-подрядчика «Стрела плюс» Сергей Матвеев.

Новая площадка появилась благодаря инициативе руководства и педагогов лицея.

«Мы разработали проект, отправили на рассмотрение и согласование в комитет по делам образования Челябинска и министерство образования Челябинской области. Проект утвердили и выделили областные и городские средства на его реализацию. Площадку открыли 9 сентября. Конечно, детям она очень нравится», — сообщила директор лицея Вероника Мушкарина.

Площадка получила название «Научная» неслучайно, ведь она расположена на территории одной из ведущих школ города. На покрытии объекта изображены различные математические и химические формулы. Теперь ученики лицея могут погрузиться в научную среду в игровой деятельности и уже на ранних этапах развития осваивать базовые научные принципы.