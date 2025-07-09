Внутренний дворик Заксобрания открыли для туристов в Челябинске

Экскурсии там проводят только летом

Жители Челябинска могут прогуляться по внутреннему дворику Законодательного собрания. Сквер, основанный в 1935 году, открыли для туристических групп в летний период, сообщает газета «Парламентская неделя».

Во внутреннем дворике Заксобрания тихо, спокойно и зелено: там растут пышные ели и прекрасные розы. В центре парка почти со столетней историей — фонтан из гранита.

«В этом дворике бывали Владимир Жириновский, Ирина Роднина, Николай Валуев, наш земляк, государственный деятель Виктор Христенко»,— рассказывает депутат Александр Журавлев.

Кстати, несколько лет назад дворик хотели превратить в парковку. Но возглавлявший тогда Заксобрание Владимир Мякуш призвал сохранить сквер.

«Закатать в асфальт просто, а чтобы вырастить эту красоту, нужны годы»,— отметил он тогда.

Посетить дворик можно, оставив заявку на сайте Заксобрания.