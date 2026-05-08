Внук и правнук на СВО, а муж — защитник Сталинграда: как встречает День Победы столетняя жительница Степного

Нина Силантьевна Воронина — легенда Пластовского округа

В селе Степном под Пластом поздравления с Днем Победы принимает столетняя труженица тыла Нина Воронина. К ней приехали представители местной администрации и корреспонденты ИА «Первое областное».

Вся жизнь Нины Силантьевны прошла в родном селе. Здесь она появилась на свет, вышла замуж, построила с мужем дом и вырастила детей. Для местных жителей она как легенда. И единственный ветеран, перешагнувший через сто лет, во всем Пластовском муниципальном округе.

«Спасибо за вашу отвагу и стойкость. Вы пример для всех поколений», — обращается к бабушке глава муниципального округа Аркадий Даниелян.

Гости привезли ветерану поздравление от главы региона Алексея Текслера. Открытку Нина Силантьевна прочла без очков. Поблагодарила. И пригласила за стол — чаевничать, вспоминать о былом.

Войну Нина Силантьевна встретила 16-летней девчонкой. Ей бы бегать в то время на танцы, влюбляться, а пришлось работать от зари до зари. Собирала хлеб в поле, связывала в снопы, молотила. Уже после войны пошла в животноводство — всю жизнь ухаживала за скотиной. И во всем старалась быть лучшей. Даже стирала белье так старательно, что по всей деревне отмечали его удивительную чистоту: оно сверкало голубизной.

«Мама всю жизнь трудилась без отпуска и выходных — современному поколению и не вынести такую нагрузку», — говорит дочь ветерана Любовь Ильинична.

Всего у Нины Силантьевны четыре ребенка, 11 внуков, 26 правнуков и шесть праправнуков. Семья заботится о старушке и ни на день не оставляет ее одну: дети по очереди несут в доме матери «вахту».

«Нина Силантьевна настоящая гордость нашего села. Она честно работала. Вместе с супругом вырастила достойных детей. Она достойный пример для других, хранитель семейных традиций», — говорит начальник территориального отдела села Степное Андрей Гордиенко.

Супруг Нины Ворониной Илья Кузнецов защищал Сталинград и вернулся с войны инвалидом. Один из внуков и один правнук сейчас находятся на СВО. Поэтому День Победы в семье отмечают с особенным трепетом. Отдельный повод для гордости — почтенный возраст Нины Силантьевны.

«Других долгожителей у нас в семьей не было. Наша мама — 15‑й ребенок в семье. Из всех детей только четверо дожили до взрослого возраста. А мама скоро отметит 101‑й день рождения», — рассказала дочь ветерана.

Близкие нашли свое объяснение феноменальному долголетию.

«Есть в народе поверье: сколько ты человек угостишь — столько и проживешь. А мама всегда была хлебосольной хозяйкой. У нас всегда были гости, мама их угощала. Особенно все любили ее знаменитые шанежки. А еще вопреки тяготам и невзгодам мама всегда позитивно смотрела на жизнь», — замечает дочь.

А еще дети решили не забирать маму к себе в город, не отрывать ее от земли, от корней. Родное село и правда дарит Нине Силантьевне силы.