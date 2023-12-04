Из-за метели в Челябинской области закрыты федеральные трассы

Ограничение касается грузовиков, автобусов и такси всех видов

С 10 утра и ориентировочно до трех часов дня 4 декабря в Челябинской области из-за непогоды введено временное ограничение движения на двух федеральных трассах — М‑5 «Урал» и А‑310 Челябинск — Троицк, об этом сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Ограничение касается большегрузных автомобилей, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями — снегом, ограничением видимости, метелью, порывами ветра до 17 м/с, гололедными явлениями — временно закрыто движение для указанных ТС на участке М‑5 с 1548 км по 1779 км (от границы с Башкортостаном до Миасса) и на автодороге А-310 Челябинск —Троицк — граница с Республикой Казахстан», — говорится в сообщении.

ГИБДД и МЧС по региону настоятельно рекомендуют владельцам личного автотранспорта также скорректировать свои планы с учетом погодных условий и по возможности отказаться от поездок, особенно на дальние расстояния.

Добавим, для мониторинга обстановки региональным главком МЧС организована работа оперативных групп от Златоустовского, Миасского, Троицкого и Ашинского пожарно-спасательных гарнизонов. Сотрудники Госавтоинспекции по Челябинской области, экипажи ДПС и дорожная техника работают в усиленном режиме, ориентированы на оказание помощи. При возникновении затруднительных ситуаций в пути обращайтесь к ближайшему экипажу ДПС или звоните по номеру 112.