Внезапный долг за капремонт: как южноуральцам избежать сюрприза в квитанции

Жители Челябинска, Магнитогорска и Златоуста при смене способа накопления средств на капитальный ремонт могут получить огромные счета

Собственники квартир в некоторых домах Челябинска, Магнитогорска и Златоуста могут столкнуться с неожиданно высокими счетами за капитальный ремонт. Причина — переход домов со специальных счетов на работу с региональным оператором. В результате некорректной передачи данных управляющими компаниями региональный оператор вынужден выставлять счета с учетом больших задолженностей даже добросовестным плательщикам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

По словам Николая Сазонова, временно исполняющего обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Челябинской области, управляющие компании часто передают неполные или некорректные реестры начислений по взносам на капремонт. В некоторых случаях документы теряются или вовсе не предоставляются. Это приводит к тому, что фонд, не имея полной информации, вынужден выставлять счета, отражающие значительные задолженности по каждому лицевому счету. В ближайшее время ситуация коснется пяти домов в указанных городах, которые меняют способ формирования фонда капремонта.

«Жители, исправно платившие взносы, могут неожиданно получить квитанции с долгами в десятки тысяч рублей», — предупреждает Николай Сазонов.

Чтобы избежать подобной ситуации, собственникам жилья настоятельно рекомендуют самостоятельно контролировать процесс передачи данных. Для этого можно обратиться в управляющую компанию с требованием предоставить полные реестры начислений региональному оператору. В случае отказа жители могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию, органы местного самоуправления или прокуратуру.

Фонд капитального ремонта призывает собственников домов со специальными счетами регулярно запрашивать у управляющих компаний информацию о накопленных средствах, начислениях, оплатах, должниках и планах проведения работ. Это право гарантировано законом.

Для получения консультации или подачи обращения по вопросам начислений за капремонт можно обратиться на официальный сайт Регионального оператора.