Внедорожник лишенного прав жителя Пластовского района отправили в зону СВО

Мужчина неоднократно был наказан за пьяную езду

В зону СВО отправился автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий жителю Пластовского района. Мужчину осудили за повторное вождение в нетрезвом виде (статья 264.1 УК РФ). Об этом сегодня, 18 декабря, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчина неоднократно управлял авто в состоянии опьянения. В 2022 году он отделался штрафом, а в январе 2024-го был привлечен к уголовной ответственности.

«Понимая, что его внедорожник будет конфискован, автовладелец в суде попытался избежать этого, предъявив договор купли-продажи машины, заключенный якобы за неделю до выявления совершенного им преступления. Но суд отверг эти доводы, поскольку в момент, когда мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции, у него были документы, подтверждающие, что собственником является сам правонарушитель», — рассказали в региональном полицейском главке.

Автомобиль конфискован в собственность государства, а виновному назначено 200 часов обязательных работ и лишение прав.