Вместо Зеленой поляны — Событийная площадь: в «запретке» предлагают переделать парк

Деньги на это рассчитывают получить на всероссийском конкурсе проектов

В управлении градостроительства Снежинска показали горожанам, как может выглядеть их любимое место отдыха — Парк культуры и отдыха. Для этого город планирует участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В случае победы проект может получить до 100 миллионов рублей, сообщили в мэрии.



На сайте администрации Снежинска опубликовали изображения того, как может выглядеть входная группа парка после реконструкции. Сейчас вход в парк — это заасфальтированная площадь, которая упирается в бетонную стенку, и две ведущие в парк лестницы. Между ними находится Зеленая поляна — место, где обычно проходят городские детские праздники. Ее, а также часть прилегающей территории, предлагается преобразовать и переименовать в Событийную площадь, добавить малые архитектурные формы, проложить пешеходные дорожки и так далее.

Проект планируют отправить на всероссийский конкурс Минстроя РФ. Он проходит с 2018 года, и Снежинск несколько раз принимал в нем участие. Благодаря этому удалось получать средства на реконструкцию ПКиО в размере от 55 до 66 млн рублей.

«Сама конкурсная заявка готовится только в отношении одной конкретной территории. Города уже самостоятельно принимают решение, участвовать в конкурсе или нет, потому что составление заявки очень трудоемкий процесс, сродни написании дипломного проекта, если не диссертации»,— уточняет исполняющий обязанности начальника управления градостроительства Снежинска Екатерина Марьясова.

С 1 по 12 февраля в городе пройдёт голосование по выбору общественной территории, которая будет представлена на конкурс. После анализа предложений от горожан общественная комиссия объявит результаты; местные власти рассчитывают это сделать до 1 апреля этого года.

Напомним, что за последние несколько лет ПКиО в Снежинске заметно изменился. Реконструирована набережная озера Синара, оборудован пляж, создаются искусственные водоемы с мостиками, велосипедные и пешеходные дорожки и многое другое.