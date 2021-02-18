Вместо уволившихся хирургов в Верхнеуральской больнице будут временно работать врачи из Челябинска

Минздрав направил двух специалистов в район

В Верхнеуральском районе после увольнения трех врачей хирургического отделения к работе приступили хирурги из Челябинска.

На этой неделе стали известны итоги проверки областным Минздравом учреждения здравоохранения Верхнеуральского района. Главный врач Наталья Кузякина приступила к выполнению своих должностных обязанностей. Поскольку уволившихся по собственному желанию хирургов районной больницы не удалось уговорить забрать свои заявления, на смену им приехали два доктора.

«В Верхнеуральской районной больнице с сегодняшнего дня приступают к работе хирурги из Челябинской областной клинической больницы и Областной клинической больницы № 3. Оказание плановой и экстренной медицинской помощи оказывается пациентам в полном объеме», — прокомментировали в областном Минздраве.

Уже сегодня в учреждении состоялись плановые операции. Ведомство уточняет, что без хирургической помощи жители района не останутся.