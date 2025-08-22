Вместо пропусков в школах России внедряют биометрию

Новую технологию уже тестируют в Татарстане

В школах Татарстана тестируют новые возможности биометрии. Цифровой «слепок» ученика, а также взрослых здесь предлагают использовать вместо пропуска при входе в учебное заведение. О преимуществах биометрии на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» рассказал руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

По словам спикера, биометрия позволяет отказаться от карт, ключей и пропусков, которые используются для входа в школу. Благодаря персональному «подсчету» вошедших в учебное заведение учителям проще проверять посещаемость. Да и родителям биометрия дает уверенность в том, что ребенок находится в школе.

«Биометрия — добровольное дело. Подключать ли такую услугу для учеников, решают они сами вместе с родителями», — замечает Дмитрий Григоренко.

Нововведение тестируют в 20 школах Татарстана. Новый вид доступа в школу работает на базе Единой биометрической системы (ЕБС). Именно с ее помощью россияне уже оплачивают покупки улыбкой. В Челябинске по биометрии без паспорта можно получать услуги МФЦ.