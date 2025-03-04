Вместо хрупких плечиков — крепкие уральские плечи: в Челябинске уже 10 лет работает производство напольных вешалок

О том, как пришла идея, о процессе сборки и продукте рассказал директор компании Анатолий Ерёмин

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С нее начинается театр, она выдерживает (по крайней мере должна) десятки промокших пальто, она же и так раздражает, когда вещь срывается с крючка. А вы знали, что в Челябинске есть целое производство этого незатейливого, но такого необходимого в быту предмета — напольной вешалки? Журналист ИА «Первое областное» заглянула в цех компании «Вешалка74» и поговорила с его владельцем.

Предприниматель, суперфиналист конкурса «Лидеры России» Анатолий Ерёмин придумал стартап по сборке напольных вешалок 10 лет назад вместе со своим одногруппником.





«Он тогда переезжал в новую квартиру и купил пластмассовую вешалку, которая быстро изогнулась и сломалась. Тогда и решили сделать долговечную и прочную. Сами. Своими руками. Мы решили пойти по пути MVP — Minimal Viable Product. Вместо того чтобы брать огромные кредиты и вкладываться в оборудование, мы создали минимально жизнеспособный продукт и проверили спрос», — рассказал Анатолий Ерёмин.



Некоторое время предприниматели делали вешалки сами и выкладывали фото изделий на сайтах бесплатных объявлений, чтобы продать.





Производство начиналось в условиях ограниченного пространства — в квартире одного из основателей и гараже. Однако постепенно, с ростом заказов, компания расширялась, приобретая дополнительные гаражи, а затем и производственные площади, просторные цеха, налаживая связи с поставщиками. Потом появился второй, важный канал продаж — сайт компании.









В 2020 году компания вовремя адаптировалась к растущей популярности маркетплейсов, что еще больше укрепило ее позиции на рынке.

«Важно учитывать, что мы именно производители. Не перекупщики китайского ширпотреба. Мы можем за счет оптимизации процессов держать адекватные цены на продукцию. Важно попасть и в „боль“ клиента, устранив ее, — некачественные вешалки, которые приходится чуть ли не скотчем перематывать. Мы делаем крепкие вещи», — сказал Анатолий Ерёмин.

В цехах компании трудятся 25 человек, превращая металлические трубы в элегантные и функциональные вешалки. Чарующий процесс превращения прямой трубы в согнутую ножку вы можете посмотреть на видео.

«Для производства некоторые станки мы разработали и сделали сами. Станина станка для резки трубы создана нами с нуля, полностью из продукции, сделанной в России. Есть желание сделать независимое от импортных комплектующих производство, и мы идем к этому», — заверил предприниматель.

За 10 лет в компании изготовили 400 тысяч вешалок, и сегодня мы попали на создание юбилейной.





По словам Анатолия Ерёмина, предприятие пропагандирует бережливое производство (Lean-производство). Его основные принципы:

• Идентификация и устранение потерь. Это семь основных типов потерь: перепроизводство, ожидание, транспорт, избыточные запасы, переработка, лишние движения и дефекты. Систематический анализ всех этапов производственного процесса позволяет выявить и устранить эти потери, улучшая производительность и качество.

• Улучшение потока создания ценности. Фокус направлен на оптимизацию всего процесса производства, от получения сырья до доставки готовой продукции потребителю. Цель — сократить время выполнения заказов и минимизировать запасы.

• Система «Канбан». Это метод управления запасами, основанный на сигналах, позволяющий производить только то, что необходимо, и в необходимом количестве.

• «Кайдзен» (постоянное улучшение): Это непрерывный процесс поиска и внедрения мелких, но значимых улучшений на всех уровнях организации. Включает в себя активное участие всех сотрудников.

• «Джидока» (автоматизация с человеческим контролем). Система, позволяющая оперативно выявлять и устранять дефекты, предотвращая их распространение.

Собранный продукт везут в цех для покраски — в большую камеру, внутри которой температура достигает 220 градусов. Именно там «допекаются» все трубочки будущей вешалки (сначала красятся вручную), а потом расфасовываются в картонную упаковку. Упаковку, кстати, производят в Коркино.









Сегодня компания производит не только отдельные вешалки, но и гардеробные системы, поставляя свою продукцию в школы по всей стране.

«Был случай, когда мы экстренно, буквально за шесть часов, собрали пять вешалок для концертных костюмов Филиппа Киркорова. А это тяжелая ноша. Наши вешалки выдержали», — поделился предприниматель.



В ближайшем будущем компания планирует запустить на производстве новый станок из Ижевска, продолжая курс на импортозамещение и поддержку российской станкостроительной промышленности.

«Мы окончили челябинские школы, челябинский вуз. Город нам многое дал, и мы хотим трудиться на его благо в ответ. И нам важно давать людям работу, нести социальную нагрузку и давать возможность пользоваться благами нашей, южноуральской промышленности», — заключил Анатолий Ерёмин.