/ Общественники и фонды расскажут о поддержке «проблемных» детей на форуме в Челябинске

Ведущая тема мероприятия — приоритеты десятилетия детства.

Представители социальной защиты и общественных объединений собрались в пресс-центре медиахолдинга ОТВ, чтобы рассказать о предстоящем форуме по проблемам детства. Мероприятие получило название «Вместе — ради детей! Вместе 10 лет». Такая дата выбрана не случайно, в этом году благотворительный фонд по поддержке детей из неблагополучных семей празднует первый юбилей.

На Южный Урал приезжают представители 57 субъектов России, более 30 муниципалитетов. Список участников достаточно велик, география обширная. Все они едут для того, чтобы поделиться своими знаниями. — рассказала первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области Татьяна Ильина.

Помощь получат кризисные семьи, дети из неблагополучных семей, ребята с задержкой развития.

Мне очень приятно, что Челябинск принимает форум «Вместе — ради детей! Вместе 10 лет». Это символично. Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации — 10 лет. Проведена большая работа, накоплен колоссальный опыт. Челябинск может гордиться и делиться им, большое подспорье государственному сектору создает и некоммерческие организации. У нас сильны общественники, которые привозят и транслируют передовой опыт, держат нас в тонусе. — рассказал сайту «Первый областной» Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова.

Мероприятие проходит при поддержке правительства Челябинской области. Ознакомиться с полной программой форума можно здесь.