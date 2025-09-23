Влюбленные стройотрядовцы переехали в город своей первой встречи — Озерск

Студенты познакомились на слете «Мирный атом»

Молодые сотрудники «Росатома» переехали в Озерск, чтобы связать себя узами брака. Будучи студентами, ребята познакомились на студотрядовском слете «Мирный атом — 2021». 6 сентября этого года Лада и Илья сыграли свадьбу. Технолог и безопасник ядерной промышленности рассказали журналистам свою историю любви.

Вероятность того, что Илья Саковчук из северного Томска и Лада Голозубова из южного Волгодонска познакомятся, была крайне мала, но не равна нулю. Ребята стали бойцами строительных студенческих отрядов в своих вузах и в составе Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом — 2021» одновременно попали в закрытый город на Урал. Тут, в Озерске, у них и случился «дзинь».

Лада тогда была студенткой Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, Илья — Национального исследовательского Томского политехнического университета. Сейчас Илья окончил бакалавриат по специальности «Ядерная и радиационная безопасность», Лада получила диплом инженера-технолога.

А тогда, летом 2021-го, между студотрядами проходила «знакомка», там ребята и обратили внимание друг на друга.

«Сначала просто общались, а потом со временем поняли, что есть чувства друг к другу», — поясняет немногословный Илья.

«Я тогда впервые поехала на стройку в составе строительного отряда „Грифон“. Меня сразу очаровала природа, особенно сосны, которые я увидела по дороге, они стали одним из самых ярких впечатлений в той поездке», — вспоминает Лада свое первое знакомство с Озерском.

После встречи с Ильей из отряда «Атом имени Г. И. Егорова» и начала серьезных отношений Лада перевелась и переехала к нему в Томск. И уже оттуда дважды возвращалась в Озерск, но уже в составе стройотряда «Синильга». За плечами у ребят на двоих солидный список городов, в которых они успели поработать. Особо впечатлило лето в Крыму, о котором Илья до сих пор вспоминает. Ребята собирали персики.

«Как говорила наша бригадирша, один сгниет — сгниют и все. Поэтому мы собирали только твердые, как картошка, плоды, остальные либо ели, либо выкидывали. Старались, как могли, и уже через неделю все покрылись сыпью — аллергия, но все равно продолжали есть персики», — смеется Илья.

В прошлом году Лада и Илья отправились работать со студентами на АЭС «Аккую» в Турцию, но поняли, что заграничная жизнь не их вариант: тяжелый климат, другой менталитет и непривычная еда. Там-то и было принято решение вернуться в Озерск и устроиться на «Маяк».



«Город со своей уютной атмосферой и близостью к природе. Важно, что мы оба по своим специальностям можем работать и расти на одном предприятии, а еще сюда приезжают стройотряды, и мы точно будем здесь как свои», — поясняют влюбленные.

Илья трудится на реакторном заводе ПО «Маяк», Лада — на приборно-механическом. Оба планируют развиваться профессионально и быть полезными на предприятии.

«Я всегда считала, что работать в Росатоме — это престижно. Когда узнала, что строительные отряды работают в атомных городах, решила — это мой шанс! Так оно и вышло. Мне нравится, что я работаю на заводе. У меня есть пропуск, я езжу на заводском автобусе, прохожу КПП, да и вообще — это же „Маяк“! Здесь было положено начало атомной отрасли, здесь жил и работал сам Игорь Курчатов! Конечно, практика в строительных отрядах сильно отличается от наших задач на предприятии в качестве работников. Но этот опыт прокачал коммуникативные и лидерские навыки и дал хорошую базу для взаимодействия в коллективе и работы в стрессовых условиях», — говорит Лада.

За несколько месяцев ребята включились в темп и успели проявить себя в команде профсоюза предприятия. Кроме того, у пары много других увлечений. Илья несколько лет собирает редкие монеты: свою коллекцию оценивает не количеством, а килограммами.

А вот Лада с детства увлекается творчеством: занималась в театральных кружках, окончила художественную школу, а также играла в городском оркестре на саксофоне. Когда приходит вдохновение, берется за холст и кисти и рисует портреты, но чаще всего на досуге она ходит на рыбалку.

«Меня расслабляет сам процесс. Нравится рыбачить на пляже „Дальний“, хорошо клюет на мысу и на ротонде», — делится девушка.

В планах у ребят освоить походный туризм по Челябинской области и продолжить обучение в магистратуре. А еще 6 сентября Илья и Лада официально стали семьей.



Этим летом 3 500 студентов из Челябинской области работали в стройотрядах. Сегодня глава региона Алексей Текслер призвал поддержать южноуральских ребят в конкурсе студенческих отрядов.

Автор: Регина Сутягина