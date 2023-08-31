Влияют ли школьные оценки ребенка на его будущее

Некоторые считают важными четверки и пятерки, а кто‑то утверждает обратное

Около 62% родителей считают, что оценки в дневнике не связаны с будущим успехом ребенка. Такие данные удалось собрать агентству «Вебер», которое является проектом АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регион». Общественное мнение исследовали с помощью современных онлайн-инструментов. В опросе приняли участие жители российских регионов, в том числе Челябинской области.

Большинству родителей все же важно, чтобы их чадо получало только четверки и пятерки, а самая меньшая доля взрослых (51%) думают, что троечник или двоечник — уже будущий управленец или бизнесмен. Опасения по поводу успеваемости школьников все же присутствуют: 64% респондентов считают, что в этом главную роль играют психологическая нагрузка и единый госэкзамен, а 47% считают, что высокий балл на ЕГЭ можно получить только с участием репетитора.

Что касается домашних заданий, то 41% опрошенных уверены, что школьники должны делать его сами, без участия взрослых. Также респондентов опросили по поводу выбора профессии в их школьные годы. Учителями и воспитателями хотели стать 14% россиян, причем каждый пятый из них в итоге выбрал эту профессию. В медицине планировали работать 10% опрошенных, причем только у 2% это не получилось. Еще 5% хотели защищать Родину, а по 2% респондентов мечтали о профессии летчика, космонавта и полицейского.