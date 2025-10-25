Сегодня, 25 октября, в Челябинской области температура по области местами сохранится чуть выше климатической. А где-то будет всего около +5 и пройдут смешанные осадки, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.
В Челябинске потеплеет до +8°C. Облаков будет мало. Ветер западный, 3 метра в секунду.
В Магнитогорске — солнечно и 6°C со знаком плюс.
В Миассе воздух также прогреется до +6°C, но будет облачно с прояснениями.
Жителям Златоуста достанутся облачная погода и +4°C. Ветер западного направления, слабый.
В Бакале прохладно: температура поднимется до +2°C. Облачно с прояснениями.
Зато в Бредах воздух прогреется до +12°C.
В Озерске будет пасмурно. Столбики термометров достигнут +6°C. Ветер западный, около 3 метров в секунду.
В Троицке — облачно с прояснениями и +8°C.
В целом температура в регионе установится в пределах от +4 до +13°C. Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются лишь в горных районах. Ветер слабый.