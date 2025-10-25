Влияние холодного фронта сохранится на западе Челябинской области 25 октября

Там пройдет дождь со снегом

Сегодня, 25 октября, в Челябинской области температура по области местами сохранится чуть выше климатической. А где-то будет всего около +5 и пройдут смешанные осадки, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске потеплеет до +8°C. Облаков будет мало. Ветер западный, 3 метра в секунду.

В Магнитогорске — солнечно и 6°C со знаком плюс.

В Миассе воздух также прогреется до +6°C, но будет облачно с прояснениями.

Жителям Златоуста достанутся облачная погода и +4°C. Ветер западного направления, слабый.

В Бакале прохладно: температура поднимется до +2°C. Облачно с прояснениями.

Зато в Бредах воздух прогреется до +12°C.

В Озерске будет пасмурно. Столбики термометров достигнут +6°C. Ветер западный, около 3 метров в секунду.

В Троицке — облачно с прояснениями и +8°C.

В целом температура в регионе установится в пределах от +4 до +13°C. Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются лишь в горных районах. Ветер слабый.