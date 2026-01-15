Влияние арктического антициклона на погоду Южного Урала сохранится 16 января

Ночью местами похолодает почти до −40 градусов

В пятницу, 16 января, в Челябинской области сохранится морозная и солнечная погода со слабым ветром, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью ударит мороз до −33°C, днем на порядок выше — около −22°C. Переменная облачность. Ветер слабый восточного направления.

В Челябинской области этой ночью также сохранится аномально холодная погода: градусники покажут от −28 до −38°C. Местами при натекании облачности столбики термометров поднимутся до минус 20—25°C. Днем в большинстве районов будет от −18 до −23°C. В низинах сохранится 30‑градусный мороз, а в горах синоптики по-прежнему прогнозируют максимум −11. Без осадков и сильного ветра.