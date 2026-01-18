Сегодня, 18 января, в ряде районов Челябинской области пройдет снег. На фоне осадков температура поднимется выше −10 градусов. На юге синоптики областного Гидрометеоцентра обещают морозец.
В Челябинске пройдет небольшой снег. Может потеплеть до −7 градусов. Ветер западный, около 3 метров в секунду.
В Магнитогорске сегодня пасмурно. Днем около −15, к вечеру температура поднимется до −10.
В Миассе — снег и максимум −9.
В Златоусте и Сатке прогнозируют −11 градусов и слабый снег. Ветер умеренный северо-западного направления.
На крайнем юге будет до −14. Переменная облачность.
На крайнем западе небольшой снег начнется ближе к вечеру. Столбики термометров поднимутся до −12.
В целом по области температура будет варьироваться в пределах от −6 до −14. Местами небольшой снег. Ветер преимущественно западный, 3—8 метров в секунду с порывами.