Влажная воздушная масса принесет снег в Челябинскую область 18 января

Местами потеплеет до −6 градусов

Сегодня, 18 января, в ряде районов Челябинской области пройдет снег. На фоне осадков температура поднимется выше −10 градусов. На юге синоптики областного Гидрометеоцентра обещают морозец.

В Челябинске пройдет небольшой снег. Может потеплеть до −7 градусов. Ветер западный, около 3 метров в секунду.

В Магнитогорске сегодня пасмурно. Днем около −15, к вечеру температура поднимется до −10.

В Миассе — снег и максимум −9.

В Златоусте и Сатке прогнозируют −11 градусов и слабый снег. Ветер умеренный северо-западного направления.

На крайнем юге будет до −14. Переменная облачность.

На крайнем западе небольшой снег начнется ближе к вечеру. Столбики термометров поднимутся до −12.

В целом по области температура будет варьироваться в пределах от −6 до −14. Местами небольшой снег. Ветер преимущественно западный, 3—8 метров в секунду с порывами.