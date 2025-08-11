Влажная воздушная масса принесет дожди в Челябинскую область 12 августа

Осадки пройдут в отдельных районах

Во вторник, 12 августа, в Челябинской области ожидается умеренно теплая погода с небольшими дождями, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске температура предстоящей ночью составит от +13 до +15°C, днем воздух прогреется до +21...+23°C. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Могут прогреметь грозы. Ветер северный, от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области градусники этой ночью покажут от +10 до +15°C, при прояснении похолодает до +7°C. Днем будет от 20 до 25°C тепла. Облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Вероятны грозы. Ветер северного направления, от 3 до 8 метров в секунду, локально с порывами до 12 метров в секунду.