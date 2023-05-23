Властям Челябинска советуют больше поливать улицы из‑за гари от пожаров

Жаркая безветренная погода мешает дымке рассеяться

Дымку и запах гари из-за возгораний в соседних регионах снова заносит на территорию Челябинской области. Как сообщили в региональном Минэкологии, время действия режима НМУ продлено до вечера четверга, 25 мая. В ведомстве вновь дали рекомендации населению на случай, если подступит неприятный запах, а городским властям советуют усилить полив улиц. Предприятиям, расположенным в четырех районах, предписано снизить выбросы.

«Предприятия снизили объем выбросов в атмосферный воздух на 15—20 процентов и выполняют ряд других мероприятий, направленных на снижение негативного влияния на атмосферу в городе. Усилен контроль за работой газоочистного оборудования», — пояснили в областном Минэкологии.

В итоге челябинцам и жителям ряда городов региона придется терпеть дымку и гарь до 19 часов 25 мая. Рекомендуется не открывать окна для проветривания по утрам и чаще проводить влажную уборку. Важно употреблять как можно больше воды.

Согласно данным МЧС России по состоянию на вчерашний день, в Свердловской и Тюменской областях для тушения пожаров применялась авиация. СМИ соседнего региона даже предупреждали о снижении видимости на кольцевой дороге Екатеринбурга.