Власти Верхнеуральского района оперативнее всех отвечают на жалобы жителей в соцсетях

Центр управления регионом проанализировал реакцию чиновников

Центр управления регионом Челябинской области определяет самую оперативную территорию по ответам на обращения граждан в социальных сетях. Рейтинг составляется каждые две недели. На этот раз самым быстрым стал Верхнеуральский район. Нязепетровский и Карталинский районы стабильно держатся в передовиках.

За 1 час 3 минуты в среднем отвечают на обращения жителей в социальных сетях в Верхнеуральском районе. За последние две недели ЦУР фиксировал много вопросов, связанных с ремонтом школы в поселке Межозерном. В учреждении протекает крыша. Люди бьют тревогу. В администрации подготовили проектно-сметную документацию на ремонт кровли. Ремонт начнется на следующей неделе.

На пять минут отстает Нязепетровский район. Здесь обратную связь через соцсети жителям дают за 1 час 8 минут. Чаще всего здесь писали об отсутствии освещения. Например, в Железнодорожном районе у школы № 27 не горели фонари. Светильники уже закуплены. Вскоре приступят к монтажу.

Всего на минуту от второго места отстает Карталинский район. Ответы на обращения в соцсетях здесь жители в среднем получают за 1 час 9 минут. На этот раз больше всего обращений было по вывозу мусора. Одно из них — «По улице Калмыкова, 2а все лето пролежал мусор», сообщили жители. Свалку убрали на следующий день.

В отстающих, как и две недели назад, Снежинск. Здесь ответ жителям дают в среднем за 10 часов 14 минут.