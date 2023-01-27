Власти Троицка подали в суд на подрядчика из‑за некачественного благоустройства парка

Парк имени Томина уже работает, но там нашли некоторые недостатки

Администрация Троицка подала исковое заявление в суд в отношении подрядчика, который занимается благоустройством парка имени Томина, расположенного в самом центре города. Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе мэрии, причиной тому стали недостатки по выполненным работам. Исполнитель будет устранять все свои ошибки в рамках гарантийных обязательств.

Проверяющих не устроило состояние скамеек, у которых уже начали разваливаться спинки. Фонари не имеют плафонов и светильников, а некоторые детские игровые конструкции не закреплены должным образом. Поврежденные скамейки пообещали отремонтировать в ближайшее время, а остальное исправят по гарантии.

Кроме того, накануне парк посетили представители регионального Народного фронта. Они обратили внимание на опасное решение, примененное на одной из горок. Там натянут металлический жгут поперек склона, отчего могут пострадать дети, которые решат скатиться с высоты. По информации троицкой администрации, в парке с 15 декабря работает ледовый городок, при этом часть территории сдается в аренду предпринимателю, занимающемуся зимними развлечениями. Именно он и натянул толстую проволоку на горке.

«Горка для тюбингов работает по выходным и в вечернее время. Когда горка не работает, арендатором закрывается входная группа и подъем на горку. Подъем закрыт деревянными дверьми на замок. Указанное заграждение является дополнительным. После поступившей информации арендатор будет уведомлен о необходимости убрать травмоопасное заграждение», — заявили в администрации Троицка.

Добавим, что город одержал победу на федеральном конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах еще в 2020 году. Деньги выделили на приведение в порядок главного места отдыха троичан. Работы не смогли завершить вовремя из-за того, что подрядчик сорвал сроки сдачи объекта, а потом и вовсе остановил работы.