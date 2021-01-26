Власти требуют сократить шестидневку в школах Челябинской области

Родители недовольны избыточной нагрузкой детей

В Челябинской области родители школьников жалуются на шестидневную учебную неделю. Например, в челябинской школе № 13 в расписании по субботам стоят классные часы. Их посещение обязательно, но других уроков в этот день у школьников нет. Недовольные родители пожаловались на это в социальных сетях.

«Я отслеживаю соцсети, появилось много обращений от родителей с вопросами об обязательных классных часах в школе № 13. Мы уже обсуждали, что пятидневка — это приоритет. Кроме того, родителей беспокоит график обучения в очно-заочном режиме, когда несколько дней в неделю дети учатся дистанционно», — сообщила первый вице-губернатор.

Министр образования и науки региона Александр Кузнецов объяснил, что в некоторых школах сохраняется график, по которому несколько дней в неделю обучение проходит в дистанционном формате. Это необходимо, чтобы учителя старше 65 лет могли соблюдать режим самоизоляции.

«Количество классов, которые учатся пять дней в неделю, с каждым годом все больше. Переход на пятидневку ведется по мере взросления детей и внедрения новых учебных программ. Вопрос по классным часам в выходной мы рассмотрим», — подчеркнул Александр Кузнецов.

Сегодня вся начальная школа в Челябинской области учится пять дней в неделю. Старшее звено учится по субботам. Средние классы разделены: половина посещает школу пять дней, вторая — шесть дней.