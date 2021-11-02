Власти рассказали, как снижают выбросы в Челябинске и Магнитогорске

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Сергей Лихачев рассказал о реализации федерального проекта «Чистый воздух» на территории Челябинской области. Министр экологии региона выступил на итоговом форуме Общественной палаты РФ. Мероприятие прошло в он-лайн формате. Участники форума узнали, как снижают выбросы в Челябинске и Магнитогорске, как рекультивируются свалки и обновляется общественный транспорт, сообщает пресс-служба министерства экологии области.

Сергей Лихачев рассказал участникам форума, представителям власти, бизнеса и общественных организаций, как в регионе решают задачи по снижению выбросов в Челябинске и Магнитогорске.

«В рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» заключены соглашения между 15 предприятиями-участниками проекта о реализации мероприятий, направленных на снижение выбросов в атмосферный воздух. Ежегодно каждое предприятие вкладывает денежные средства на обновление оборудования и внедрения новых доступных технологий, которые также влияют на качество воздуха в лучшую сторону»,— подчеркнул Сергей Лихачев.

Кроме того за 2019-2020 годы для Челябинска и Магнитогорска приобретено 126 автобусов, работающих на природном газе. В 2021 году удалось добиться выделения федеральных средств на приобретение автобусов для Челябинска и трамвайных вагонов для Магнитогорска: было приобретено 157 газомоторных автобусов для Челябинска и 10 трамваев для Магнитогорска.

Отдельное внимание было уделено и вопросам по снижению выбросов загрязняющих веществ от объектов прошлого ущерба. Речь шла о Челябинской городской свалке, на которой в настоящее время завершены работы по рекультивации, проведены пуско-наладочные работы на оборудовании для сбора и утилизации фильтрата, поверхностного стока и биогаза.

«В ближайшее время начнутся работы по проведению рекультивации Магнитогорской городской свалки. Приступить к разработке проекта планируется в IV квартале 2021 года, сами же работы запланированы на 2023 — 2024 годы», — сказал министр экологии.

В рамках реализации национального проекта также предусмотрены природоохранные мероприятия, направленные на озеленение территорий. Их выполняют промышленные предприятия за счет собственных средств.