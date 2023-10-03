Власти Миасса приобретут восемь новых средних автобусов

Транспорт выйдет на маршруты в начале 2024 года

В Миассе Челябинской области разработали новую маршрутно-транспортную сеть, в рамках которой ввели и продлили некоторые маршруты, а также увеличили количество автобусов. Как сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Егор Ковальчук, работа по развитию транспортной сети в Миассе продолжится, а также в ближайшее время город приобретет новые автобусы.

По его словам, в рамках развития маршрутно-транспортной сети на сегодняшний день в городе организованы маршруты № 31 «Ул. Пушкина — Стадион» и № 33 «Вокзал — Стадион», которые не только связывают противоположные части Миасса, но и удобны для садоводов и сотрудников предприятий в промзоне. Маршрут № 291 для удобства горожан продлили до железнодорожного вокзала. Работают на нем семь автобусов ЛиАЗ, переданных Миассу. Также продлили автобусный маршрут «Автозавод — Ул. Пушкина» и добавили единицу транспорта.

«Сегодня было подписано соглашение о приобретении восьми автобусов средней вместимости. Транспорт выйдет на маршрут в первом квартале 2024 года и будет обслуживать поселки Миасс-2, Дачный и Заповедник. Это снизит время ожидания общественного транспорта в вечернее время для жителей поселков»,— рассказал Егор Ковальчук.

Кроме того, в 2026 году власти продлят контактную сеть троллейбуса № 3 «Вокзал — Машгородок» до микрорайона «О», там построят разворотную площадку.

«В курсе проблем с транспортом в старой части города. Постепенно планируем увеличивать количество автобусов, некоторые из имеющихся будем заменять на автобусы большей вместимости. Продолжаем работу над транспортным обеспечением поселков Михеевка, Красный, Горный, Наилы, садовых товариществ за счет привлечения частных перевозчиков»,— добавил мэр.

Развивается в городе не только транспорт: по словам Егора Ковальчука, за последние несколько лет в Миассе введено в эксплуатацию более 110 тысяч квадратных метров жилья.