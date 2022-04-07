Власти Магнитогорска бесплатно установили подъемник в подъезде, где живет инвалид

Чаще всего за такие конструкции южноуральцам приходится судиться

В Магнитогорске для инвалида-колясочника бесплатно установили подъемную платформу в подъезде жилого дома, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

Деньги на сам подъемник и монтаж конструкции нашли в бюджете Магнитогорска. Установить подъемник помогли рабочие ЖЭКа, где живет инвалид.

Платформа управляется с пульта и позволяет беспрепятственно переместиться из подъезда на улицу и наоборот.