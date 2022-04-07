Деньги на сам подъемник и монтаж конструкции нашли в бюджете Магнитогорска. Установить подъемник помогли рабочие ЖЭКа, где живет инвалид.
Платформа управляется с пульта и позволяет беспрепятственно переместиться из подъезда на улицу и наоборот.
«Подъемная платформа для инвалидов с наклонной траекторией движения, установленная в подъезде жилого дома, — это оптимальное решение для комфортного перемещения маломобильных граждан», — говорит заведующая отделением социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов Елена Бухтоярова.
К сожалению, это один из немногих примеров, когда местные власти идут навстречу обездоленному человеку. Чаще всего отстаивать свое право на такой механизм инвалидам приходится в судебном порядке.