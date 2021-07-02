Власти Челябинской области рекомендовали привить от коронавируса работников местных здравниц

При этом у постояльцев не будут спрашивать сертификат о прививках

Власти Челябинской области обратились к руководителям местных здравниц с рекомендацией привить сотрудников от ковида. Об этом в пятницу, 2 июля, заявила на брифинге для журналистов первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Сегодня мы обратились к санаторно-курортным организациям с рекомендацией привить своих сотрудников, потому что эти люди непосредственно работают с большим количеством людей и относятся к группе риска. Но подчеркну: это — рекомендация», — рассказала Ирина Гехт.

Политик также заметила, что поддерживает идею поощрения тех туристов, которые едут на отдых привитыми. Напомним, несколько местных баз заявили, что подарят привитым гостям бесплатный день отдыха.

«Наши курорты и санатории не требуют сертификаты о вакцинации, как в Краснодарском крае. Но идея дарить дополнительный день всем привитым интересная. Мы приветствуем такие инициативы со стороны бизнеса, это совершенно правильно», — заметила Гехт.

Ранее власти Челябинска рекомендовали привить от коронавируса сотрудников общепита и продавцов. Рестораторы города выступили против принуждения к вакцинации.

Накануне Владимир Путин объяснил законность обязательной вакцинации от ковида. А Роспотребнадзор рассказал о мутациях коронавируса в Челябинской области и назвал категории пациентов, чьи анализы изучают особенно тщательно.

Между тем мошенники предлагают челябинцам купить фиктивные сертификаты о вакцинации от ковида. Ранее мы уже рассказали, чем это опасно.

Также стало известно, что привиться от коронавируса «Спутником Лайт» в Челябинской области можно будет за деньги. Платная вакцина будет доступна трудовым мигрантам.

