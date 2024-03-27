Власти Челябинской области помогут семье погибшей в Таиланде девочки

Ребенок захлебнулся в бассейне

Ребенок из Челябинска погиб в Пхукете, трехлетняя девочка захлебнулась в бассейне. Власти региона заявили, что держат ситуацию на контроле.

«В связи с трагическими событиями в семье южноуральцев правительством Челябинской области и министерством социальных отношений региона будет оказана необходимая помощь, в том числе материальная. Психологи семейного многофункционального центра готовы оказать психологическую поддержку в любой момент», — прокомментировали в Минсоце.

Напомним, отдыхавшая с родителями в Пхукете трехлетняя девочка захлебнулась в бассейне, что привело к гипоксии мозга. Местные врачи не смогли помочь малышке. Родители ребенка через соцсети открыли срочный сбор средств, чтобы доставить дочку в больницу Бангкока, однако девочка скончалась 26 марта.