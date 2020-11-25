Власти Челябинской области осудили тайные новогодние корпоративы

Любое сборище безответственных горожан чревато новой вспышкой коронавируса.

Челябинцы не готовы остаться без новогодних корпоративов и уже обсуждают в социальных сетях, каким образом можно замаскировать праздник под безобидное мероприятие. Такой ковидный нигилизм получил осуждение представителей власти.

«Это безответственно по отношению к себе, коллегам и близким людям. Во время массовых мероприятий при тесном контакте их участников вирус распространяется очень быстро. А опасность есть, она никуда не ушла», — заявил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов.

Чиновник призвал земляков прислушаться к рекомендациям областного штаба и медиков, а также лишний раз вспомнить, что творится в мире, и поберечь себя от заражения.

На прошлой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о новых ограничениях. С 1 декабря 2020 года по 10 января 2021 года заведениям общепита, кафе и ресторанам запрещено обслуживать посетителей в ночное время — с 23:00 до 6:00. Фактически это запрет на проведение новогодних корпоративов.