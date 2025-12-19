В Челябинской области достроят ФОК в Джабыке после банкротства подрядчика

После признания права собственности на объект за муниципалитетом его сдадут в течение нескольких месяцев

Власти Челябинской области взяли под личный контроль завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Джабык. Готовность объекта оценивается в 90%. Вопрос о возобновлении работ упирается в судебное решение о передаче прав муниципалитету, которое ожидается в январе 2026 года, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области

Возведение ФОКа в поселке Джабык было начато в рамках региональной программы «Развитие физической культуры и спорта». Как сообщили в правительстве региона, объект, готовность которого оценивается примерно в 90%, не был сдан из-за банкротства подрядной организации. В настоящее время идут судебные разбирательства в Арбитражном суде Челябинской области. Суть искового заявления — признание права на объект за муниципалитетом.

«Следующее судебное заседание назначено на 26 января 2026 года. После решения вопроса о признании права собственности за муниципалитетом объект будет завершен и сдан в течение нескольких месяцев», — следует из официального комментария региональных властей.

Отметим, что проблема этого долгостроя была поднята 19 декабря в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.