Власти Челябинской области договорились с банками о помощи обманутым дольщикам

Застройщик «Инстрой» не выполнил свои обязательства, из‑за чего люди столкнулись с риском повышенной долговой нагрузки

В Челябинской области ищут механизм поддержки для семей, которые оказались в долговой яме из-за срыва строительства частных домов. Региональное правительство провело экстренные переговоры с кредитными организациями, чтобы облегчить участь пострадавших.

Поводом для встречи стала критическая ситуация вокруг застройщика «Инстрой», который не выполнил договорные обязательства перед клиентами. Люди, взявшие целевые кредиты на возведение жилья, теперь вынуждены одновременно гасить займы и искать средства на достройку своих домов.

«Мы осознаем особую социальную остроту этой истории. Среди потерпевших — многодетные родители и родственники военнослужащих. Каждая такая семья получит индивидуальное внимание и помощь», — заявил на совещании первый вице-губернатор Станислав Мошаров.

В ходе диалога банки согласовали пакет льготных условий для своих заемщиков. В числе обсуждаемых мер — полная или частичная реструктуризация задолженности, предоставление отсрочки по платежам (кредитных каникул), а также списание начисленных пеней и штрафов. Особый акцент был сделан на выработке единого, прозрачного алгоритма действий для всех пострадавших, независимо от банка-кредитора.

Для оперативного внедрения этих решений финансовые институты в ближайшее время направят свои официальные предложения в министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области. Это позволит в кратчайшие сроки сформировать четкие инструкции для граждан и начать оказывать адресную поддержку.

В работе совещания также участвовали вице-губернатор Андрей Фалейчик, министр строительства Юлий Элбакидзе и представители силовых ведомств, что указывает на комплексный подход к решению проблемы, включая возможные проверки в отношении недобросовестного застройщика.