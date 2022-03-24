Власти Челябинской области держат под контролем ситуацию с лекарствами

Эксперты рассказали, как в стране и регионе правительство поддерживает фармотрасль

В Челябинской области сегодня, 24 марта, заработает горячая линия Росздравнадзора по поставкам медикаментов. Мера поможет стабилизировать ажиотажный спрос на лекарства и экономическую ситуацию на фармрынке. В стране активно сокращают экспорт отечественных препаратов, увеличивая резервы. Подробнее о мерах поддержки отрасли читайте в материале ИА «Первое областное».

За последние годы фармацевтическая отрасль в России очень сильно развилась. В настоящее время 80% препаратов из перечня жизненно важных лекарств локализованы на территории РФ.

«Наши основные контрагенты — Китай и Индия. В настоящий момент с поставками никаких проблем также не наблюдается. Единичные задержки, которые случаются у наших фармпроизводителей, связаны с логистическими проблемами. Думаю, они достаточно быстро будут решены», — отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор химических наук, профессор РАН Александр Мажуга.

Профессор говорит, что представленные на рынке российские аналоги иностранных фармацевтических препаратов не уступают по свойствам и их биологическому и физиологическому действию.



«Более того, мы можем с уверенностью говорить, что в России есть ряд препаратов, например для терапии гепатита, которые исходно были открыты в нашей стране, изучены в нашей стране, обладают преимуществом и большей эффективностью по сравнению с иностранными аналогами», — добавил Александр Мажуга.

Практически весь спектр инсулинов и других жизненно важных лекарств в России производит «Геофарм». Предприятие является третьим по объемам поставщиком в стране. Генеральный директор компании Петр Родионов говорит, что производственные мощности предприятия позволяют покрыть 100% потребности РФ в инсулине, его дефицита не будет.

«Когда ввели новые санкции, мы практически перестроили всю свою логистику, перешерстили всех поставщиков, чтобы точно обеспечить бесперебойную работу нашего завода», — рассказал Петр Родионов.

Сейчас «Геофарм» продолжает поставлять лекарства в том числе за рубеж с сохранением резерва для обеспечения инсулинами пациентов России. При этом предприятие готово увеличить мощности производства. Генеральный директор «АстраЗенеки» Ирина Панарина отмечает, что компания тоже продолжает работать в России и предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок лекарств и их непрерывного производства на заводе в Калужской области.

«Доступность наших препаратов для всех нуждающихся в них пациентов всегда была и остается приоритетом компании „АстраЗенека“, особенно в такие непростые периоды, как сейчас. Более половины зарегистрированных и одобренных к применению в России препаратов компании входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)», — рассказала Ирина Панарина.

По словам руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой, в России уже второй год ежедневно мониторят наличие лекарств всех наименований и производителей — от этапа их производства до поступления пациентам. Особых опасений в достаточности количества препаратов в аптеках в надзорном органе не видят.

«Есть некоторое снижение ряда препаратов в аптеках. Но все лекарства в достаточном количестве есть у дистрибьюторов и производителей. Проблем ни с производством, ни с поставками на сегодняшний день они не видят. В ближайшее время лекарства поступят в аптечную сеть», — добавила Анна Самойлова.

Иностранные поставщики медикаментов продолжают работать в России и предпринимают все необходимые меры для производства и обеспечения бесперебойных поставок лекарств.

«Аптечные сети планируют закуп, понимая примерную динамику объема выкупа препаратов. Поставки идут, но с небольшим разрывом логистических цепочек. Заказываем нужный объем, но прийти он может двумя партиями с разницей, например, в день», — рассказала ИА «Первое областное заместитель генерального директора по коммуникациям и взаимодействию с органами власти АО «Областной аптечный склад» Наталья Денисова.

При этом все крупнейшие дистрибьюторы России поставляют препараты. Ни один из зарубежных заводов, по словам Натальи Денисовой, не прекратил поставки в нашу страну, не остановил производство.

«Поэтому ситуацию нельзя назвать критической. Вопрос закупки лекарственных препаратов стоит на контроле правительства РФ, правительства Челябинской области, Минпромторга РФ, и из нашего логистического центра они распределяются во все 320 государственных аптек региона», — добавила Наталья Денисова.

Начальник управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Челябинской области Татьяна Ганенко заверила, что на данный момент работа по обеспечению федеральных и региональных льготников в регионе проходит в штатном режиме.

«Таких пациентов больше 250 000 в Челябинской области. Они бесплатно обеспечиваются лекарствами. Мы регулярно проводим процедуры закупки препаратов», — уточнила Татьяна Гененко.

Запасы лекарственных и медицинских препаратов на данный момент, как подчеркнули в Минздраве, позволяют осуществлять бесперебойное обеспечение лекарствами всех льготных категорий граждан.

Если вы столкнулись с исчезновением того или иного препарата в Челябинской области, незамедлительно сообщайте об этом в территориальные органы Росздравнадзора или на многоканальную бесплатную горячую линию — 8‑800‑550‑99‑03.