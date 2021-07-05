Власти Челябинска заявили в полицию на испортивших песочного верблюда вандалов

Молодых людей уже ищут

В ночь на понедельник, 5 июля, вандалы повредили несколько фигур, которые были созданы в Саду камней в рамках челябинского фестиваля песочных скульптур. Власти города заявили об этом в полицию, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

«Фигуры не пострадали от сильных ливней, но не устояли перед хулиганами. Уже подано заявление в полицию. Сейчас скульпторы приступили к восстановлению поврежденных арт-объектов. Мы очень просим челябинцев бережнее относиться к нашему общему дому. Планируется, что песчаные скульптуры будут радовать посетителей площадки до глубокой осени, но постоянного напора вандалов они, скорее всего, не выдержат», — говорят в мэрии.

Как стало известно ИА «Первое областное», накануне вечером после закрытия к музею пришли молодые люди. Охранник их не пустил. Тогда молодчики разозлились, перелезли через забор и разрушили главный символ города — верблюда. У него сломан нос, отколоты уши, повреждено седло. Досталось, видимо, и другим фигурам.