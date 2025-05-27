Власти Челябинска требуют снести развалины лыжной базы в городском бору

Мэрия обратилась с иском в Арбитражный суд

Администрация Челябинска обратилась в Арбитражный суд с иском к собственнику полуразрушенных зданий на территории городского бора, где ранее размещалась лыжная база. Мэрия требует признать здания аварийными и снести. Об этом во вторник, 27 мая, в личном телеграм-канале сообщил глава города Алексей Лошкин.

«Регулярно вижу эти страшные развалины, которые представляют серьезную опасность для людей и портят внешний вид уникального памятника природы. Считаю, что беречь город и заботиться о нем должен каждый его житель. Особенно это касается тех, кто ведет здесь свой бизнес. Такого непотребства среди вековых сосен точно быть не должно», — заявил глава города.

Еще несколько лет назад руины лыжной базы были выставлены на продажу за 25 миллионов рублей. Потом их стоимость снизили до 18 миллионов, но покупатель так и не нашелся.

Изначально лыжная база принадлежала Челябинскому региональному отделению Российской общественной физкультурно-спортивной организации «Юность России». В частные руки она перешла в 2008 году. Объекты уже несколько лет заброшены и разваливаются. Прокуратура давно требует, чтобы владелец решил вопрос с обеспечением безопасности.