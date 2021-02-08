Власти Челябинска проверят уборку снега во дворах многоэтажных домов

Соответствующее поручение дала своим замам глава города Наталья Котова

После высоких температур в Челябинск вернулась зима: в выходные прошел снегопад, и управляющие компании спешно вывели во дворы технику и дворников. Также проводилась работа по очистке кровель от наледи. Подробнее об этом во время аппаратного совещания рассказал заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Всю прошедшую неделю занимались очисткой кровель многоэтажных домов от наледи, вчера после обильного снегопада на многоквартирных домах работало порядка 20 единиц техники и 1200 дворников. Сегодня количество техники будет доведено до 60 единиц и 1600 дворников. Есть проблема с небольшими управляющими компаниями: у них не хватает техники и людей, их берем на особый контроль»,— рассказал чиновник.

Также Александр Астахов сообщил, что на этой неделе сотрудники Управления ЖКХ продолжат выездной мониторинг дворов многоквартирных домов. Акцент специалисты будут делать не только на уборку снега, но и на обработку песко-соляной смесью скользких участков.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила начать проверять дворы уже через день, мониторить, как справляются управляющие компании. Также мэр обратила внимание своего зама по городскому хозяйству на выталкивание снега из дворов на дороги и споры подрядчиков.

«Этот снег смешивается, подрядчики, которые работают на дорогах, говорят, что это не их снег, и начинают разбираться, упуская время. Поэтому нужно обязательно договариваться между управляющими компаниями и дорожными службами, состыковывать по территориальной принадлежности. Главы районов, также обратите на это внимание»,— поручила Наталья Котова.

Александр Астахов пообещал обсудить этот вопрос с заместителем главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максимом Куляшовым.