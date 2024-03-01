Власти Челябинска проведут инвентаризацию крышек канализационных люков

Силовиков просят подключиться к работе с металлоприемками

В Челябинске вновь начали пропадать крышки с канализационных люков. Глава города Наталья Котова поручила своему заместителю по городскому хозяйству провести инвентаризацию объектов, подключив к этому силовиков.

«По колодцам вновь возникли ситуации, когда крышки с них снимаются и сдаются в пункты приема металлолома. Приемки, конечно, говорят, что крышки разбиты, поэтому они принимают. Но мы говорим о том, чтобы даже разбитые не принимались. Прошу подготовить и направить в адрес прокуратуры и полиции обращение о проведении проверок металлоприемок»,— сказала градоначальница.

Она также поручила главам районов города присоединиться к данной теме, подключив к инвентаризации все службы, отвечающие за работу канализационных колодцев.