Власти Челябинска назвали причину ржавой воды в городском водопроводе

Ситуация должна нормализоваться в ближайшее время

Жители разных микрорайонов Челябинска жалуются на ржавую воду, текущую из водопровода. Помимо цвета, челябинцы отмечают неприятный запах воды. Что не так с водоснабжением города, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Идет масштабный ремонт магистрального водовода № 5. Это важная инфраструктурная сеть, которая обеспечивает холодной водой жителей сразу трех районов Челябинска. В связи с этим вода в дома челябинцев подается по резервному водоводу. Из-за этого в течение одного-двух дней возможно изменение цвета воды», — отмечают в пресс-службе.

В мэрии отмечают, что такая вода не опасна для горожан, и просят отнестись к ситуации с пониманием. Все должно нормализоваться в ближайшее время.