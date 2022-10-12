Власти Челябинска направят на снаряжение для мобилизованных 150 миллионов рублей

Ранее эти деньги планировали потратить на новогоднюю иллюминацию

Администрация Челябинска направит 154 миллиона рублей на закупку оборудования и амуниции для призванных по частичной мобилизации жителей Южного Урала. Деньги выделяются за счет минимизации суммы, предназначенной на праздничное освещение улиц Челябинска перед Новым годом, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе мэрии.



«Серьезная сумма действительно изначально предназначалась на праздничные мероприятия. Но было найдено компромиссное решение. 154 миллиона рублей направляется на дополнительное обеспечение наших мобилизованных земляков», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Челябинска.

Как уточнил руководитель регионального исполкома Народного фронта Денис Рыжий, выделяемая мэрией сумма будет потрачена на приобретение квадрокоптеров, тепловизоров, приборов ночного видения, деталей экипировки и амуниции.

«Эта техника лишней у бойцов никогда не бывает. Первая партия закупленного оборудования будет передана нашим челябинским бойцам уже в ближайшее время», — пообещал Денис Рыжий.

Напомним, в Челябинской области идет активный сбор снаряжения для мобилизованных. Так, по инициативе губернатора Алексея Текслера жители региона передают резервистам свои зимние спальные мешки и туристические коврики. 10 октября в войска были отправлены 432 комплекта туристического оборудования — и это только собранные с помощью активистов «Единой России».