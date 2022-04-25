Владислав Бородулин: сегодня Россия как никогда нуждается в помощи волонтеров!

Руководитель регионального центра поддержки добровольчества — о работе волонтеров Южного Урала

Волонтерское движение в Челябинской области стало заметной силой с началом ковидной пандемии. Сегодня, когда в страну ежедневно прибывают сотни беженцев из Донбасса и с Украины, волонтеры Южного Урала по-прежнему востребованы. Об их работе Первому областному информагентству рассказал руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества #Мывместе Владислав Бородулин.



«Сегодня наша страна и все мы переживаем очень сложный период. Россия столкнулась с давлением Запада, с реальной угрозой военного конфликта на своей территории. Я уверен, Российская Федерация сделала все, чтобы не допустить военных действий, но в сложившейся ситуации иной исход оказался невозможным.

Работа волонтерского штаба #Мывместе, который объединил сотни добровольцев со всей Челябинской области, не останавливается. Общественные движения, коммерческие компании, студенты, образовательные организации и просто неравнодушные граждане присоединились к работе штаба.

Мы оказываем помощь в пунктах временного размещения беженцев, в пунктах приема и сортировки гуманитарной помощи. На данный момент там трудятся больше 30 волонтеров ежедневно.

Сейчас, как никогда, страна нуждается в помощи волонтерского сообщества, и я уверен, мы справимся. Я надеюсь, что вскоре мир и спокойствие будут восстановлены».