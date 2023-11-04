Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем народного единства

Праздник отмечается с 2005 года

Сегодня, 4 ноября, в России отмечают День народного единства. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил уральцев и отметил, что Россия — это многомиллионное братство людей разных национальностей, которые испокон веков живут в мире и согласии.

«Испытания, с которыми мы столкнулись, еще сильнее сплотили нас, помогли осознать свою идентичность, укрепили уверенность в себе и веру в наши убеждения. Так было всегда: мы умеем объединяться в трудную минуту. В единстве наша сила и правда», — подчеркнул Владимир Якушев.

Он пожелал, чтобы любовь к Родине, сохранение исторического наследия и уважение к предкам вдохновляли уральцев на новые свершения, а также силы духа и веры в себя и великую Россию.