Владимир Якушев встретился с участниками «Игр будущего»

Спортcмены представят УрФО среди 100 стран

Владимир Якушев обсудил предстоящие «Игры будущего» с участниками мультиспортивных соревнований из Уральского федерального округа, сообщает аппарат полпреда. Игры пройдут в Казани в 2024 году.

Владимир Якушев обсудил с участниками турнира детали предстоящего спортивного фестиваля, который пройдет с 21 февраля по 3 марта. В рамках «Игр будущего» планируется проведение 21 спортивной дисциплины, сочетающей соревнования в реальном и виртуальном мирах.

«Несмотря на международную обстановку, на состязания заявились участники более 100 стран. Никто из вас ранее никогда не сталкивался с подобными турнирами. Но участие в „Играх будущего“ станет важным шагом в формировании инновационного формата», — подчеркнул Владимир Якушев.

На встрече были представлены две команды из Уральского федерального округа — Gamers of Future и RCC, которые будут соревноваться в фиджитал-единоборствах. Правила этой дисциплины предусматривают прохождение двух этапов: игры в Mortal Kombat 11 и реального боя по правилам Союза смешанных боевых искусств России.

В состав команд входят спортсмены из Свердловской, Курганской и Челябинской областей, включая Татьяну Коваленко, Любовь Сальникову, Дениса Лаврентьева, Тимура Нагибина, Ильяса Хамзина и Хаяла Джаниева.

«Игры будущего» — это новое спортивное шоу, объединяющее спорт и технологии, призванное привлечь внимание молодежи к здоровому образу жизни и спорту.