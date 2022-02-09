Владимир Якушев: «УрФО — один из лидеров по сборам налогов в стране»

Полпред президента встретился с Дмитрием Журавлевым

В среду, 9 февраля, полномочный представитель президента Владимир Якушев провел рабочую встречу с начальником межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы России по Уральскому федеральному округу Дмитрием Журавлевым. Полпреду президента доложили об итогах работы ФНС по УрФО и о планах на 2022 год.

Уральский федеральный округ остается одним из лидеров по поступлениям налогов и сборов в федеральный и консолидированный бюджет Российской Федерации.

По итогам 2021 года более 38% налоговых поступлений в федеральный бюджет обеспечивается за счет предприятий округа. В консолидированный бюджет поступило 7407,3 млрд рублей, или 167% от величины поступлений 2020 года. Вклад округа в федеральный бюджет составил 6043,97 млрд рублей, или 178% от 2020 года.

«УрФО — один из лидеров по сборам налогов в стране, поэтому на нас лежит дополнительная ответственность: мы должны сделать все, чтобы предприятия Урала чувствовали себя уверенно и работали на перспективу, от этого в конечном итоге зависят налоговые поступления в бюджет», — прокомментировал Владимир Якушев.

55,3% поступлений обеспечивает Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 25,8% — Ямало-Ненецкий автономный округ, 7% — Свердловская область, 6,3% — Тюменская область, 5,2% — Челябинская область.