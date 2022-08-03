Владимир Якушев: «Соцконтракт помогает семьям в долгосрочном росте доходов»

Более 1600 южноуральцев получили поддержку от государства в 2022 году

Сумма выплат по социальному контракту в России вырастет на 100 тысяч рублей. Теперь граждане смогут получить до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса и до 200 тысяч на ведение личного подсобного хозяйства. Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев оценил масштабы поддержки в регионах, сообщает аппарат Полпредства.



Выплаты увеличили по поручению президента РФ. Средства гражданам выделяют из федерального бюджета.

«Социальный контракт наиболее эффективно помогает семьям в долгосрочном росте доходов. Это существенная помощь для граждан, стремящихся выйти на самообеспечение»,— отметил полпред президента Владимир Якушев.

Отметим, программа «Социальный контракт» работает в Челябинской области с 2014 года. С начала 2022 года более 1600 южноуральцев получили поддержку от государства.